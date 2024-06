“Dopo oltre un mese di silenzio, nonostante le numerose provocazioni ricevute, ritengo sia giunto il momento di aprire un confronto serio sui risultati delle recenti elezioni europee. La Puglia si conferma come la Regione con la percentuale più bassa nella Circoscrizione meridionale, un dato che non possiamo ignorare”. Lo dichiara il consigliere regionale di San Marco in Lamis, Napoleone Cera. Per la provincia di Foggia, nella circoscrizione meridionale, era candidato l’imprenditore apricenese Paolo Soccorso Dell’Erba, che ha raccolto 12.763 preferenze (10.972 in Puglia, 7.756 in provincia di Foggia). I due in passato si sono scontrati più volte sulle “guerra delle tessere” nel partito.

“È evidente che la linea politica giustizialista ha prodotto fenomeni come quello di Decaro che merita una riflessione approfondita all’interno del nostro partito – commenta Cera -. Se vogliamo definirci un partito serio, dobbiamo affrontare queste tematiche con decisione e concretezza.

“Inoltre, non possiamo sorvolare sul fatto che Forza Italia in Puglia ha registrato la percentuale più bassa di tutto il meridione, segnando un preoccupante -3% rispetto alle scorse europee e alle politiche del 2022. Questo dato è un chiaro segnale di una disaffezione che necessita di risposte immediate e tangibili. Mi auguro che il partito sappia aprire ad un confronto interno per analizzare il risultato”.