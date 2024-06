Il suo slogan era “Super Splendido” con tanto di personaggio a fumetti. Ma quella del candidato foggiano della Lega alle Europee, Joseph Splendido è stata una “super”… sconfitta. Un flop totale se si pensa che è anche consigliere regionale in Puglia. Splendido, origini francesi, ha racimolato appena 211 voti. Peggio di lui solo alcuni candidati del partito animalista “Italexit per l’Italia” e di “Alternativa Popolare”.

Nella circoscrizione “Italia Meridionale” dove figurava anche il politico foggiano, la Lega si è piazzata al quinto posto con 331.186 voti (6,85%). Primo il Pd con il 24,32%, seguito da Fratelli d’Italia 23,58%, Movimento 5 Stelle 16,84% e Forza Italia 10,76%.

La disfatta di Splendido è ancora più evidente guardando il risultato della candidata leghista giunta penultima nella stessa circoscrizione: si tratta di Matilde Tasselli che però ha preso oltre mille voti in più di Splendido, chiudendo a 1304 preferenze. Vincitore assoluto, come da pronostico, il generale Roberto Vannacci che solo nella circoscrizione “Italia Meridionale” ha portato a casa 72.551, di questi 3438 in provincia di Foggia e 790 a Foggia città. Malissimo anche qui Splendido che in Capitanata ha preso 134 voti, mentre appena 77 nella sua città.

“Un supereroe amato da grandi e piccini”, diceva il candidato durante la campagna elettorale. Amore che non si è notato al momento di esprimere la preferenza.