Election Day all’insegna del fair play a Manfredonia. Il candidato del centrosinistra Domenico La Marca e quello del centrodestra Ugo Galli si sono incontrati in corso Manfredi per una stretta di mano e un abbraccio. I rispettivi comitati elettorali sono a pochi metri di distanza. Al momento sono oltre 40 le sezioni scrutinate su 59, con La Marca al 46,71% seguito da Galli al 25,80%. Per loro si apriranno le porte del ballottaggio tra due settimane.

“Voglio ringraziare Ugo Galli per il lavoro svolto, per la lealtà e per il rispetto – ha detto La Marca ai nostri microfoni -. Manfredonia ha bisogno di ritrovare serenità. Penso che ognuno di noi stia proponendo la propria visione, poi spetta agli elettori decidere”.

“Ringrazio anch’io Domenico La Marca per la correttezza – ha commentato Galli -. Abbiamo condotto una campagna elettorale sull’analisi dei temi e sono certo che possa proseguire in questi termini. Che vinca il migliore”.

Gli altri due candidati sindaci sono Antonio Tasso (civiche e M5S) che si aggira tra il 17 e il 18% e Vincenzo Di Staso (civiche e Udc) al 9,74%.

Sul fronte delle liste domina il Pd, vicino al 15% seguito da Progetto Popolare al 9,25%, Molo 21 al 7,98% e Con Manfredonia al 7,48%. A ruota Strada Facendo al 6,87%, il Movimento 5 stelle al 6,38%, Forza Italia al 6,16%, Ugo Galli sindaco al 5,59%.