A Bari, dove il M5s ha corso con un proprio candidato, l’avvocato Michele Laforgia, l’aspirante sindaco del Pd, Vito Leccese, oscilla tra il 47 e il 48% dei consensi e dovrebbe giocare la partita del ballottaggio con il 36enne leghista Fabio Romito, forte di circa il 29-30% delle preferenze e del sostegno di tutta la coalizione di centrodestra.

Laforgia, tra 21 e 22%, candidato sindaco di Bari per il M5s e Sinistra italiana, ha confermato che sosterrà al ballottaggio il candidato sindaco del Pd, Vito Leccese: “Chi mi conosce lo sa – ha affermato – ho dichiarato e scritto in tempi non sospetti che il candidato che andrà al ballottaggio avrà il mio sostegno e io penso quello di tutte le liste che hanno sostenuto la mia candidatura. L’ho anche confermato a Leccese poco fa”. (Ansa)