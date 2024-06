Per le elezioni europee in Puglia alle 12 ha votato il 22,75% degli aventi diritto, secondo i dati del Viminale pubblicati sul portale ‘Eligendo’ e riferiti a tutte le sezioni (4.029). Il dato è più basso di quello nazionale che è del 24%. Questa la percentuale nelle province: Bari 25,10%; Bat 18,70; Brindisi 20,19; Foggia 23; Lecce 24,75; Taranto 18,89. Più alta l’affluenza per le comunali che è complessivamente del 38,4%. In particolare, nei due principali Comuni al voto è andato alle urne a Bari il 33,59% degli elettori e a Lecce il 42,83%. (Ansa)