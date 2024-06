Lotta dalla nascita contro l’artrogriposi, malattia rara che colpisce pochi bambini al mondo, deformando gli arti superiori e inferiori. Ma la 32enne Carmela Luciani, di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, nonostante le difficoltà e le decine di interventi subiti, non si è mai arresa e ha realizzato il suo sogno: diventare una fashion designer.

“Questa passione è la mia anima, è la mia vita – confessa -. Non c’è nessun ostacolo che non si possa superare. Non arrendetevi mai nella vita, lottate per i vostri sogni ed obiettivi. Molte persone non credevano in me pensavano che questo lavoro non fosse adatto per una persona con disabilità motoria. Eppure eccomi qui pronta a combattere per ottenere la vita che desidero e combattere per realizzare tutti gli obiettivi che mi sono posta”.

Il primo lavoro è stato la creazione di un abito da sposa, poi la creazione di abiti e orologi per uomo. La stilista ha anche progettato le nuove divise del personale di bordo della Fly free airways, una delle principali compagnie aeree private del settore luxury. (Ansa)