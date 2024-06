La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, in relazione al reato di furto aggravato. In particolare, gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei furti di rame/metallo in danno delle imprese ferroviarie, nei pressi della stazione ferroviaria di San Severo, hanno sorpreso tre uomini che stavano asportando cavi in rame dopo averli tranciati con una tronchese, danneggiando anche le coperture in cemento poste a protezione degli stessi.

Al termine delle formalità di rito, il gip presso il Tribunale di Foggia disponeva per due la misura cautelare dell’obbligo di dimora, mentre per il terzo la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici di polizia in orari prestabiliti.

“Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.