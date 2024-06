La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne in relazione al reato di ricettazione. Giunta al numero di emergenza la segnalazione di una persona intenta ad armeggiare su un’autovettura all’interno di un capannone, il personale del commissariato di Manfredonia si è recato sul posto notando il giovane. Quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga ma è stato bloccato in pochi attimi.

Il 20enne, condotto in commissariato, è stato poi arrestato e ristretto ai domiciliari. L’autovettura, risultata provento di furto denunciato il giorno precedente, è stata restituita al legittimo proprietario.

“Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”, ricorda come di consueto la ps in una nota stampa.