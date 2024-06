“Condivido totalmente le parole di Padre Franco Moscone dedicate alla competizione elettorale di Manfredonia. Bisogna andare a votare, scongiurando l’astensione, per decidere il futuro della città e liberarla da condizionamenti, minacce e pressioni”. Lo afferma il candidato sindaco del centrosinistra a Manfredonia, Domenico La Marca.

“Padre Franco, guida illuminata e attenta ai problemi della città, ha detto che l’astensione non è un atto di protesta contro la cattiva politica, ma ‘un atto di resa ai poteri forti e alle mafie che continueranno a comprare voti a poco prezzo e imporre i loro candidati‘. Lo credo anch’io. Ed è per questo motivo che chiedo a tutti i cittadini di buona volontà di andare a votare e di scegliere la visione più giusta per la nostra comunità. Siamo chiamati in questo momento a cambiare le cose, a rinnovare pratiche e metodi della politica, a destrutturare il potere della criminalità che, ancora una volta, vuole dettare legge sulle vicende della cosa pubblica”.

Poi conclude: “A Manfredonia deve ritornare la politica intenta a risolvere le esigenze dei cittadini, del territorio, dei più giovani. Una politica finalmente liberata da condizionamenti e pressioni. Credo che possa nascere una nuova stagione per Manfredonia se saremo in grado di pensare alla parola potere non come un sostantivo, ma come verbo. Il potere di cambiare le cose: una sfida audace e impegnativa che, spero, affronteremo tutti insieme per il bene collettivo”.