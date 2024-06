È un tour de force quello del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in Puglia per le Europee e per le amministrative. Questa mattina prima a Casa Sollievo a San Giovanni e poi al Camillo de Lellis a Manfredonia, l’esponente di governo meloniano ha rivendicato l’investimento per la riduzione delle liste d’attesa, su cui si sono investiti ben 520milioni di euro.

Accanto ad Ugo Galli, candidato sindaco civico della coalizione trasversale Manfredonia2024, sostenuto anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia, Gemmato ha avuto un incontro con i vertici dell’ospedale del Golfo, che appare un blocco di altissimo livello strutturale, con ambienti di assoluta eccellenza, ma svuotato di personale. Un po’ in tutti i reparti. Da Pediatria a Chirurgia. Fino all’ultimo casus belli dell’Anestesia e Rianimazione.

“Siamo convinti che quotidianamente anche con incontri di questo tipo, che diventano occasioni di scambi con i professionisti, possiamo avere nuove idee”.

I cittadini manfredoniani mal sopportano l’idea che il de Lellis possa diventare una casa di comunità. Il Pronto Soccorso, anzitutto per i medici, appare essenziale. Gemmato a tal proposito ha assicurato un potenziamento per erogare servizi di prossimità a Manfredonia.