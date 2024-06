Violenti nubifragi e a tratti forti grandinate hanno caratterizzato il pomeriggio di questo 2 giugno in provincia di Foggia, provocando ingenti danni alle colture. La zona maggiormente colpita è quella a sud di Foggia tra la località Incoronata e Ordona dove un violento temporale con chicchi di grandine grossi anche 5 cm si è abbattuto sulle arterie che collegano la cittadina dei 5 Reali Siti provocando un tamponamento a catena con otto veicoli coinvolti. Fortunatamente non si segnalano feriti. Altre bombe d’acqua sul resto della provincia con seri danni ai vigneti, campi di pomodoro e soprattutto alle colture di cereali, in alcuni campi letteralmente distrutti.