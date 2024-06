Terminate senza alcun problema le operazioni di bonifica dell’area dove alcune settimane fa era stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Le attività – condotte dai militari dell’Esercito del XI Reggimento Genio Guastatori, unità specialistica alle dipendenze della Brigata “Pinerolo” – sono iniziate alle ore 7.00 del mattino, annunciate dal suono delle sirene e sono terminate alle ore 12.35, con la riapertura al traffico e la riattivazione delle utenze.

Nessun problema per la popolazione, che ha dimostrato un grande senso di responsabilità e una piena disponibilità nell’evacuare la zona rossa. Molte le persone che hanno lasciato le proprie abitazioni in autonomia. Per gli altri, i servizi di assistenza messi a disposizione dal Comune di Foggia hanno funzionato senza alcuna criticità.

“Il successo di questa complessa operazione è il frutto di una stratta collaborazione tra il Comune di Foggia, la Prefettura, l’Esercito Italiano e la Questura, una sinergia che dimostra che quando lo Stato è chiamato a tutelare la popolazione civile risponde prontamente con professionalità e competenza. Permettetemi, però, un doveroso ringraziamento che va a tutti i componenti del COC – Centro Operativo Comunale – afferma l’assessore Daniela Patano -, a iniziare da tutte le agenti e gli agenti del Comando di Polizia Locale e il Comandante Romeo Dell Noci, che ha coordinato le attività in queste settimane, e la Protezione Civile, il cui apporto è stato straordinario. Come vorrei ringraziare la sala operativa della Questura di Foggia coordinata dal capo di gabinetto Antonio D’Introno, il cui supporto è stato fondamentale per garantire la sicurezza dell’area. E poi i dipendenti degli assessorati interessati (SUAP, servizi sociali, lavori pubblici, ndr), le associazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana, gli operatori del 118, il personale e i tecnici di Amgas, Ataf e Acquedotto Pugliese, i Vigili del Fuoco della città e le forze dell’ordine. Infine, a nome dell’amministrazione, vorrei ringraziare le cittadine e i cittadini foggiani e in generale tutti i residenti della zona rossa, che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità permettendo un corretto e veloce svolgimento delle attività di bonifica”.