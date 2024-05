Il 29 maggio 2024, il reparto di Pediatria del Policlinico Riuniti di Foggia, diretto dal prof Campanozzi, si è arricchito di dieci nuovi televisori da 24 pollici, completi di telecomando, che verranno installati in tutte le stanze.

Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra i clown dottori de Il Cuore Foggia e la pizzeria Macò il cui titolare, Angelo Luprano, ha organizzato una serata di beneficenza, destinando il ricavato al progetto.

“Molti genitori che assistono i propri piccoli in Pediatria ci hanno espresso il bisogno di avere delle TV funzionanti per rendere meno noiosa la permanenza in ospedale”, spiega Jole Figurella, presidente de Il Cuore. “Può sembrare un intervento semplice – continua – ma per un bambino restare ricoverato a lungo senza distrazioni è davvero difficile, così come per i genitori che lo accompagnano. Oggi abbiamo realizzato un’azione importante grazie alla generosità di Angelo Luprano. Per noi, questa è un’opportunità che concretizza il nostro impegno quotidiano: utilizziamo ogni donazione per sostenere iniziative rivolte a categorie fragili e ovunque ci sia bisogno. I nostri progetti sono realizzati senza trattenere fondi, ma autofinanziandoci, perché per la clownterapia servono solo tempo e dedizione”. Un ringraziamento speciale va anche a Patoseno7, artista equilibrista sempre presente nelle iniziative di solidarietà.