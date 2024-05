Massimo Recalcati, Manuel Agnelli, Caterina Balivo, Lirio Abbate, Giovanna Botteri, Carlo Cottarelli, Giuseppe Cruciani, Oscar Farinetti, Diego De Silva, Elsa Fornero, Umberto Galimberti, Nicola Gratteri, Enrico Letta, Selvaggia Lucarelli, Luxuria, Angelo Mellone, Maurizio Molinari, Alessandro Sallusti, Alessandro Orsini, Pietro Padellaro, Agnese Pini, Stefano Senardi, Vittorio Sgarbi, Marcello Sorgi, il ministro Valditara, Stefano Vergassola.

Sono solo alcuni degli ospiti del Libro Possibile in programma dal 23 al 27 luglio a Vieste. Evento che rientra nel ricco cartellone degli appuntamenti del Vieste Estate 2024, il ricco cartellone degli appuntamenti presentato oggi a Foggia presso il Palazzo della Provincia. Ma anche tanti altri personaggi come Fabrizio Moro, Maurizio Lastrico, Dargen D’Amico, Lucilla e la Love Generation con i dj del territorio che allieteranno le serate della Vieste in Love in programma dal 31 agosto al 6 settembre. Tosca, Paolo Fresu, Chiara Civello, Intillimani e Giulio Wilson saranno solo alcuni degli ospiti di Festambiente Sud, la kermesse di Legambiente che farà tappa a Vieste dal 29 luglio al 3 agosto.

Colapesce e Di Martino insieme a Mannarino animeranno il 15 luglio “Porto Rubino”, il format ideato dall’artista pugliese Renzo Rubino. Ed ancora tante iniziative che vanno dall’Archeo Film (24-26 giugno) al Festival di Musica classica Cristalda e Pizzomunno (14,16, 17 e 21 luglio), Serenata alla Tarantella (23 agosto), la Settimana dell’Olio dal 26 agosto al 3 settembre.

Numerose le iniziative dedicate allo Sport: su tutte il “Bobo Grande Slam”, un torneo di padel con tanti calciatori ed ex campioni come Vieri, Candela, Di Biagio, Giannichedda, Fiore, Toni, Matri e Locatelli. A Vieste dall’11 al 13 settembre. Ad illustrare il programma in conferenza stampa il sindaco Giuseppe Nobiletti e gli assessori Graziamaria Starace, Gaetano Paglialonga e Gaetano Desimio insieme alla vice sindaco Mariella Pecorelli.