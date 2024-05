I dirigenti, gli iscritti e i simpatizzati del Movimento politico “Socialismo Dauno” voteranno per Antonio Decaro (Pd) alle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024. Lo comunica il coordinatore provinciale del gruppo, Luigi Di Claudio, che insieme all’ex-consigliere regionale Pino Lonigro ha incontrato a Foggia i sostenitori del movimento socialista.

“La scelta di Decaro – spiega Di Claudio -, è motivata dalla necessità di tornare a dare voce al Socialismo di Capitanata e della Puglia. Non a caso la scelta ricade su Decaro, che rappresenta questi valori e proviene da esperienze riformiste. È stato il numero uno dei sindaci italiani, tra i più amati in tutto il Paese, ha presieduto con garbo e signorilità l’Anci, l’Assemblea dei sindaci Italiani, nel rispetto delle Istituzioni e del buon operato.

Per un decennio ha ben amministrato la città di Bari, modernizzandola grazie al suo lavoro continuo ed al rapporto quotidiano con i cittadini, che nel secondo mandato lo hanno gratificato di un consenso larghissimo. L’ha trasformata, migliorata in tutti i settori, resa più vivibile, bella e attrattiva, conferendole allo stesso tempo un ruolo trainante per il turismo pugliese.

C’è bisogno di un uomo come Decaro, continua Di Claudio, per portare in Europa la voce del Sud, per difendere gli ideali socialisti dall’avanzata delle destre xenofobe. Decaro – concludono Di Claudio e Lonigro -, nonostante le polemiche della parte politica opposta continua a rappresentare un punto di riferimento importante per tanti giovani e per le tante famiglie pugliesi. Siamo fermamente convinti che farà bene anche in Europa”.