Dai trionfi sui circuiti di tutto il mondo, alla ruota panoramica di Vieste. Jorge Lorenzo, dopo aver messo punto alla sua entusiasmante carriera agonistica, ha deciso di dedicarsi alle attrattive e ha acquistato una grande ruota panoramica che inaugurerà stasera a Vieste. Il tre volte campione del mondo di Moto GP ha partecipato questa mattina ad una conferenza stampa organizzata dal Comune di Vieste nei panni testimonial del “Vieste Estate 2024”.

La ruota panoramica illuminerà la cittadina garganica per tutta l’estate fino a settembre. Alta 32 metri, 24 vetture, tra cui alcune vip dove poter consumare aperitivi, ma soprattutto una vettura che verrà riservata, nell’ottica di una adeguata integrazione sociale, ai soggetti disabili i quali potranno fruire gratuitamente di un giro sulla Ruota. “Per uno sportivo è importante investire i soldi nel migliore dei modi. Sono stato sempre un grande appassionato di ruote panoramiche, ora non vedo l’ora di vederla all’opera. E sono molto contento che iniziamo da Vieste, una città di mare molto bella che non vedo l’ora di conoscere”.