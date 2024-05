Domenica 26 maggio, a San Giovanni Rotondo, il VII Memorial “Matteo De Cristofaro” ha assegnato 12 maglie arancioblu, cerchiate dal tricolore italiano, ai migliori scalatori a cronometro del circuito ciclistico associativo. Sulla salita garganica di 13,200 km, con punte massime di pendenza del 10%, il miglior tempo di giornata è stato quello fatto registrare dal neocampione M1 Marco Larossa dell’omonimo team. Il pugliese del Comitato di Barletta-Andria-Trani al traguardo è arrivato dopo 31’15. La Puglia piazza sul podio altri 5 cronoman: quattro della provincia locale di Foggia ed uno di Taranto. Gli ultimi tre titoli, tra gli uomini, sono sulle spalle di un ciclista M7 campano della Valle Caudina, di un M7 lucano e di un M8 capitolino. Fra le donne, invece, ennesimo successo per la fermana MW2 Cinzia Zacconi, in maglia New Mario Pupilli. Con lei sul gradino più alto del podio ed in maglia tricolore due irpine: la MW3 Marta Serino della Civitas e la MW1 Annalisa Albanese, della Eco Evolution Bike, autrice del miglior tempo in gara, ad una media di 16 km orari.

Campioni nazionali cronoscalata 2024

MWOM1 Annalisa Albanese – Eco Evolution Bike AV

MWOM2 Cinzia Zacconi – New Mario Pupilli FM

MWOM3 Marta Serino – Civitas AV

ÉLITE/S Domenico Prencipe – Cicli Spano Sipontino FG

M1 Marco Larossa – Team Larossa BAT

M2 Francesco Bisceglia – Free Bike Team Foggia FG

M3 Adriano Caputo – Cicli Spano Sipontino FG

M4 Vito Mastrandrea – UPJ Taranto TA

M5 Michele Aristide – Ciclistica Val Camastra PZ

M6 Matteo Notarangelo – Free Bike Team Foggia FG

M7 Luigi Salvatore Ferrara – Mastantuoni Sport 1950 AV

M8 Franco Martinelli – Elettro Fonteiana RM