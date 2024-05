“C’è bisogno di cambiare le cose. Il resto sono solo chiacchiere inutili. Sono stanco di sentir parlare di chi ci sarebbe dietro di me. Dietro di me c’è la mia storia. C’è la gente perbene, l’onestà e il mio duro lavoro”. Così il candidato di centrosinistra, Domenico La Marca durante un appassionato comizio in piazza Stella a Manfredonia insieme al governatore Michele Emiliano e al sindaco di Bari, Antonio Decaro, quest’ultimo in lizza per il Parlamento Europeo.

“Mi sono adoperato per migliorare la condizione di vita dei migranti e sono orgoglioso di quanto fatto – ha proseguito La Marca -. C’è chi ha fatto e chi ha solo parlato. Non sarò bravo come tanti politicanti che partecipano ai talk show, io però non uso giri di parole e guardo sempre negli occhi la gente. Senza camuffamenti. Non sono un bluff creato a tavolino importato da chissà quale posto d’Italia come successo alle scorse elezioni, sono – e siamo – in grado di intendere e di volere”.

Poi La Marca ha promesso impegno per la pulizia della città, il litorale sud e assunzioni in Ase. E ancora, lotta agli abusivismi, pattugliamenti in centro dopo mezzanotte, presidio a Borgo Mezzanone e rispetto della tassa di soggiorno. Sarà rivisto anche il costo dei parcheggi a pagamento.

“E vogliamo un ospedale rafforzato come previsto da protocollo e un pronto soccorso che possa rispondere alle esigenze della popolazione“. Ha chiesto anestesisti e attrezzature mediche chiedendo aiuto e sostegno proprio ad Emiliano.

“Tu qua devi far comprendere che chi comanda questa città sono il sindaco e l’amministrazione. Solo così potrai ripristinare legalità e regole – ha esordito il governatore -. Mi auguro di fare al più presto con te una riunione per l’ospedale. Bisogna fare in modo che la gente abbia voglia di vivere a Manfredonia. Decaro può farti da maestro”.

“Domenico ci crede nel cambiamento – ha aggiunto Emiliano rivolgendosi con vigore alla piazza -. Cercheranno di prenderlo in giro ma sarà lui a decidere e a scegliere le persone giuste”. Poi guardando il candidato manfredoniano: “Tu stasera indossi scarpe da tennis, giacca e maglietta: molti penseranno: ‘Mò questo il sindaco deve fare?’. E invece è proprio per questo che sei credibile, perché ti sei vestito come ti sei sempre vestito. Non hai presentato un’altra faccia. Hai messo la faccia tua! Tu rimetterai in piedi e ridarai dignità a questa città“.

Stessa carica da Decaro: “Sarai responsabile di qualunque cosa e non potrai dire che ci sono questioni che non sono di tua competenza. Quando farai il sindaco dovrai incontrare la tua comunità tutti i giorni. I sindaci sono i pazzi che i cittadini vanno a cercare“.

Infine, attacchi all’autonomia differenziata e alle scelte del governo che penalizzerebbero il sud. “Noi dobbiamo far sognare i nostri ragazzi battendoci contro l’autonomia differenziata e rispettando l’impegno di Giuseppe Di Vittorio, nato a pochi chilometri da qui. Di Vittorio sognava di vedere braccianti del sud e operai del nord insieme per difendere i propri diritti. Il mio auspicio è di continuare a camminare senza smettere di sognare per un sud a testa alta in Europa. Evviva Manfredonia, evviva Domenico”.