Dirigenti e impiegati comunali insieme al Pd e al candidato sindaco Domenico La Marca. È destinata a far discutere una foto pubblicata dai dem di Manfredonia sulla pagina Facebook del partito.

La famigerata tecnostruttura, spesso accusata di aver contribuito al disastro amministrativo degli ultimi anni, è quasi tutta in gruppo con La Marca, sulla scalinata accanto alla chiesa del Carmine in corso Manfredi. È opportuno che dipendenti, ma soprattutto dirigenti comunali, si schierino pubblicamente in piena campagna elettorale?

In foto troviamo Sipontina Ciuffreda, dirigente all’Annona, ai Servizi demografici, alla Pubblica istruzione e alla Cultura; Alessandro Vairo, vigile urbano, compagno dell’ex consigliera comunale Pd, Rita Valentino; Michele Panza, ex vigile urbano; Matteo Panza, figlio di Michele, vigile urbano e segretario cittadino del Pd.

E ancora, Matteo Castigliego, dipendente comunale settore Ragioneria; Angela D’Antuono, coniugata Castigliego, dipendente comunale settore Servizi sociali; Pina Quarato, dipendente comunale settore Servizi sociali; Cesare Cellamare, dipendente C&C, ex Gestione tributi.

Nel frattempo, prosegue la campagna elettorale in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Stando ai primi rumors, la partita dovrebbe essere tra La Marca e il candidato di “Manfredonia 2024”, Ugo Galli, sostenuto da un cartello civico più Fratelli d’Italia e Forza Italia. Defilati e con pochi margini, Antonio Tasso (civiche e M5S) e Vincenzo Di Staso (due liste civiche e l’Udc). Finora una campagna elettorale fiacca, senza mordente e all’insegna di un eccessivo “low profile”. Piuttosto deboli e poco seguiti i primi confronti pubblici su alcune tv locali.