Stanziato un milione di euro per il potenziamento del servizio “Puglia Easy To Reach”, con i collegamenti diretti via pullman tra gli aeroporti pugliesi e i siti di maggiore interesse turistico. Allo sperimentato collegamento diretto tra l’aeroporto di Bari-Palese e il Gargano, si andranno ad aggiungere, su richiesta delle province, collegamenti diretti tra gli aeroporti di Bari-Palese e di Foggia-G.Lisa con Castel del Monte (Bat), tra l’aeroporto di Foggia-G.Lisa e il Gargano, tra l’aeroporto di Brindisi- Salento con località turistiche del Brindisino e della Provincia di Lecce.

Il potenziamento del “Puglia Easy To Reach” rientra tra i provvedimenti principali della giunta regionale approvati a Bari nelle scorse ore.