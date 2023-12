Un uomo di 63 anni, il fisioterapista Mauro Di Giacomo, è stato ucciso stasera a Bari con alcuni colpi di arma da fuoco. È accaduto – come riporta Ansa – alle 20.30 circa in via Tauro, nei pressi dell’abitazione della vittima. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e il personale del 118. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un residente che ha sentito la vittima chiedere aiuto. L’uomo è deceduto sul posto.