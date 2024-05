Le dichiarazioni di “Pino Capellone” sono confluite nella recente inchiesta sul tentato omicidio del 17 ottobre 2015 di Vito Bruno Lanza detto “U’ Lepre” del clan Moretti-Pellegrino-Lanza per cui sono stati arrestati Roberto Sinesi alias “Lo zio”, accusato di essere stato il mandante e Sergio Ragno, sospettato di aver fatto da autista agli esecutori materiali Ciro Spinelli e Luigi Biscotti, entrambi già condannati in via definitiva. Francavilla, così come altri collaboratori di giustizia, ha confermato che fu Sinesi a ordinare l’agguato.

“La manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia – riportano gli inquirenti – è intervenuta poco dopo la definitività della sentenza ‘Decima Azione’ con cui il Francavilla, unitamente a diversi esponenti della batteria Sinesi-Francavilla (tra cui Roberto Sinesi), è stato condannato, in via definitiva, per il delitto ex art 416 bis c.p.. La scelta di collaborare, quindi, appare scevra da intenti utilitaristici e risulta correlata all’esigenza di salvaguardare la propria incolumità e quella dei propri familiari. Si tratta peraltro di un componente apicale della batteria Sinesi-Francavilla, della quale sia lui che l’accusato Roberto Sinesi, anch’esso con posizione apicale, fanno parte. Il Francavilla annovera infatti una ventennale militanza in seno alla Società Foggiana, motivo per cui le sue dichiarazioni assumono particolare importanza”.