Si è svolta sabato 11 maggio, alle ore 11, nella sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia, la conferenza stampa di presentazione ufficiale della seconda edizione di Run for, ideata e organizzata dell’ASD Foggia Running, in collaborazione con l’Associazione CerBelli e con l’US Foggia-SNA Atletica Leggera.

Dopo il grande successo ottenuto alla prima edizione, l’associazione ASD Foggia Running ha deciso di puntare in alto e quest’anno la competizione, che ha l’obiettivo di promuovere l’attività fisica ed i corretti e sani stili di vita, è stata inserita nel calendario nazionale federale delle gare di 10 km livello bronze. Podisti e camminatori di tutta Italia si sono dati appuntamento a Foggia il prossimo 19 maggio a partire dalle ore 9:00 in Villa Comunale. Grazie alle peculiarità orografiche della città che permetteranno di correre su un tracciato interamente pianeggiante e ai lunghi rettilinei dei grandi viali cittadini, i runners avranno la possibilità di migliorare le prestazioni stagionali. Tempi che grazie alla omologazione del percorso da parte della federazione saranno certificati dalla Fidal.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, il presidente dell’Associazione ASD Foggia Running, Gaetano Spagnuolo, l’assessore allo Sport del Comune di Foggia, Domenico Di Molfetta, l’assessore alla Legalità, Giulio De Santis, l’assessore alle Attività Produttive, Lorenzo Frattarolo, il delegato provinciale del Coni, Renato De Martino, il delegato provinciale della Fidal, Romeo Tigre, la presidente dell’Associazione CerBelli, Lucia Melchiorre, ed i rappresentati dell’11^ Reggimento Genio Guastatori, il sergente maggiore aiutante Rega ed il Tenente Colonnello Speranza.

“Siamo convinti che dar vita ad eventi sportivi di ampio respiro non possa che far bene a Foggia ed ai foggiani che devono imparare ad apprezzare le tante cose positive che, spesso, vengono sottovalutate per la poca conoscenza – ha affermato Spagnuolo -. L’idea di far coincidere queste due manifestazioni, la gara nazionale, corsa da atleti professionisti, e la camminata ad appannaggio di famiglie e bambini, nasce dalla nostra ferma volontà di promuovere corretti e sani stili di vita. Noi siamo fermamente convinti che una cittadinanza attiva anche dal punto di vista fisico, non può che migliorare la salute dei singoli e la salute della comunità”

“È una bellissima manifestazione di cui l’amministrazione comunale è orgogliosa e felice – ha dichiarato Di Molfetta -. Il cartellone di Prima Vera sportiva è morto ricco e questo è uno degli eventi importanti, considerato l’elevato numero dei partecipanti che supererà i 1500. In qualità anche di consigliere nazionale della Fidal vi racconto la soddisfazione di aver ricevuto all’inizio dell’anno la candidatura della nostra città. La speranza e l’augurio che condivido con l’Associazione ASD Foggia Running e con il suo valido Presidente sono quelli di portare un campionato italiano proprio qui a Foggia”.

“La Run for Fun, la camminata di 5km non competitiva, è stata ribattezzata ribattezzata ‘Camminata per la Legalità e l’Inclusione’ ed è un’iniziativa che rientra nei 100 giorni della Legalità e della lotta alle mafie, fortemente voluti dall’amministrazione comunale. In questa occasione invitiamo i cittadini a partecipare facendo tanti passi insieme a noi per ribadire che una città diversa la si ha con il rispetto della legalità e con l’inclusione sociale. Essere una comunità significa principalmente questo”, il commento di De Santis.

Per l’elevato impatto sociale, anche quest’anno “Run for” ha ricevuto importanti Patrocini: Presidenza del Consiglio Regione Puglia, Comune di Foggia, Università di Foggia, CCIAA di Foggia, Fondazione Capitanata per lo Sport, Coni Puglia, Comitato Provinciale Fidal Foggia ed Esercito.

Numerosi e prestigiosi anche i partners commerciali che hanno sostenuto la manifestazione, tra loro, oltre ad importanti marchi del territorio, anche multinazionali e società quotate in borsa.

All’interno della villa comunale e lungo tutto il percorso ci saranno speakers, animazione e tanta musica per incitare e allietare i partecipanti durante la competizione. Tutti hanno un buon motivo per correre o camminare: rimettersi in forma, migliorare la forma fisica, o semplicemente per il piacere di stare insieme.

I percorsi delle gare sono disponibili al seguente link: https://www.runfor.run/percorsi/

Per informazioni e iscrizioni, visitare il sito internet www.runfor.run