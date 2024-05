Saranno Chiara Mercuri, Carlo Greppi e (in collegamento remoto) Emanuele Trevi, i protagonisti della quarta e ultima puntata della presentazione delle dieci candidature della quinta edizione del Premio nazionale “I fiori blu”. Con i saluti di Alessandra Benvenuto, direttrice artistica e di Maria Stefania Montecalvo, delegata ai sistemi bibliotecari del Rettore dell’Università di Foggia, partner istituzionale del Premio, l’incontro si svolgerà nella cornice della biblioteca universitaria del Dipartimento di Economia (BaE), in via Marina Mazzei (già via Galliani) angolo via Caggese, venerdì 17 maggio alle ore 17.45 con ingresso libero.

Le interviste ai candidati, pubblicate anche online sul sito e sulle pagine social ufficiali, sono a cura dei docenti universitari Sebastiano Valerio e Francesca Rosa, oltre che di Annalisa Graziano, giornalista.

I volumi degli autori presenti saranno disponibili anche per il firmacopie grazie alla collaborazione della libreria Ubik.

Il primo saggio pubblicato da Einaudi “La nascita del femminismo medievale Maria di Francia e la rivolta dell’amore cortese” racconta di una rivoluzione nata prima del 1789, ma non raccontata nei manuali. Perfino la memoria di Maria si perse, e la sua vera identità si confuse. Le sue idee sulle donne, sul rapporto tra i sessi e sull’amore, seppero far emergere una visione – per la prima volta – del tutto femminile del mondo. La donna fu liberata dall’immagine deformata in cui era stata costretta, nei secoli dell’Alto Medioevo, durante i quali la donna, considerata calamita di pulsioni sessuali e sentimentali, fu repressa, fuggita e punita. Maria chiese per le donne libertà sessuale e sentimentale. Per questo fu diffamata e il valore di intellettuale non le fu mai riconosciuto. Eppure, nei secoli finali del Medioevo, la nuova grammatica delle relazioni – quella che noi chiamiamo “amore cortese” – divenne virale.

Chiara Mercuri è storica, saggista e traduttrice. Insegna Esegesi delle fonti medievali all’Istituto Teologico di Assisi, Pontificia Università Lateranense. Si è specializzata in Francia in Storia medievale. Ha lavorato con prestigiosi enti di ricerca italiani e francesi, redattrice e referente scientifico e collaboratrice di diverse riviste.

Il secondo saggio pubblicato da Laterza, “Un uomo di poche parole” narra di Lorenzo Perrone, un lavoratore piemontese che viveva fuori dal reticolato di Auschwitz, con il quale il più grande testimone della Shoah, Primo Levi si incontrò compensando la malnutrizione del lager con zuppe di brodaglie che quest’uomo gli portava con regolarità. Tutti i giorni, per sei mesi. Non si limitò ad assisterlo nei suoi bisogni più concreti: andò ben oltre, rischiando la vita per permettergli di comunicare con la famiglia. Per lo Yad Vashem di Gerusalemme, l’istituzione che si occupa della memoria dei Giusti che salvarono i perseguitati, la storia di Lorenzo Perrone è importante al pari di quelle dei ben più noti Schindler e Perlasca. Carlo Greppi ha provato a ricostruirne la vita, cercando di coglierne pensieri, tra documenti, fotografie, lettere. È una storia di dannazione e di salvezza, che parla a tutti e a ognuno.