Il Festival dellle Culture e del Paesaggio ha dedicato il fine settimana alla scoperta ed esplorazione del territorio. Prima l’escursione “Mosaico di San Severo – corridoi ecologici nei torrenti Radicosa e Venolo”: la visita guidata al nuovo Boschetto sul Radicosa e alla sorgente del Venolo sul tratturo L’Aquila – Foggia, insieme a progettisti, studenti, associazioni, appassionati di trekking. Nel pomeriggio, “Andiamo è tempo di migrare”, appuntamento a Serracapriola, in località Doganella di Passo San Giacomo, per una passeggiata sul tratturello in compagnia della musica e delle danze del Gruppo Folkloristico di Agnone e dei racconti dello scrittore Nicola Mastronardi.

A Serracapriola si è tornati a parlare dell’importanza che rivestiva il tratturo L’Aquila-Foggia che con i suoi 243 chilometri è il più lungo e il più importante d’Europa. A parlare di transumanza e di tratturi, lo scrittore e giornalista molisano Nicola Mastronardi. “Il Tratturo Magno L’Aquila Foggia è la via verde più grande al mondo, 243 chilometri di lunghezze e 111 di larghezza percorsi negli anni da milioni di capi di bestiame che dall’Abruzzo e dal Molise venivano a svernare proprio qui nel Tavoliere delle Puglie. Mi auguro che al più presto si realizzi quella che al momento è solo una idea: unire attraverso la rete tratturale tre grandi parchi nazionali come il Parco d’Abruzzo, della Majella e del Gargano”. Il Mosaico di San Severo Festival delle Culture del Paesaggio è promosso e organizzato dal Comune di San Severo sotto l’egida della Regione Puglia, con la direzione artistica del poeta e scrittore Davide Rondoni.