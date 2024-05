Un 25enne è morto e un altro giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada provinciale 272 a pochi chilometri da San Marco in Lamis, nel Foggiano, nei pressi del convento di San Matteo. L’auto su cui viaggiavano entrambi, un’Alfa 147, ha sbandato ed è finita contro un muretto. Sul posto stanno operando carabinieri e vigili del fuoco. Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale. La vittima era di San Marco in Lamis. (Ansa)

“Sono profondamente addolorato nell’apprendere la tragica notizia dell’incidente avvenuto a San Marco in Lamis, che ha strappato alla vita un giovane della nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, le mie più sincere condoglianze vanno alla famiglia del ragazzo deceduto. Sono vicino anche ai cari dell’altro giovane ora in ospedale. Delle sue condizioni ancora non siamo a conoscenza”. Così il consigliere regionale di San Marco in Lamis, Napoleone Cera.

“Invito tutti a rispettare la privacy e il dolore delle famiglie coinvolte, offrendo loro il supporto e la solidarietà di cui hanno bisogno. Sappiamo che nessuna parola può lenire una perdita così grande, ma non lasciamo che queste famiglie affrontino da sole il loro dolore.

Come comunità, ci uniamo nel ricordo del giovane che abbiamo perso e nell’augurare una pronta guarigione al suo amico. Attendiamo ulteriori informazioni ufficiali sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni del ragazzo ricoverato. Nel frattempo, riflettiamo su come possiamo migliorare la sicurezza stradale sulle nostre strade per prevenire tragedie simili in futuro”.