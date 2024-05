I sindaci dei Monti Dauni guidati dal primo cittadino di Lucera, Giuseppe Pitta, insieme ad alcuni amministratori del Beneventano e del Molise, oggi dal prefetto di Foggia per ribadire il no alla chiusura della galleria Passo del Lupo sulla statale 17 dell’Appennino Abruzzese-Appulo-Sannita in territorio di Volturara.

“Insieme al Prefetto vogliamo concordare un nuovo cronoprogramma compatibile con le esigenze del territorio, anche al fine di individuare percorsi alternativi, esistenti e da allestire all’uso, a ridosso della galleria, da destinarsi al transito dei mezzi agricoli e del traffico veicolare leggero. Chiudere la galleria nel periodo della trebbiatura e in corrispondenza della stagione estiva significa isolare ulteriormente le aree interne dei Monti Dauni, del Molise e del Beneventano”.