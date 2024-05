È ora anche su “Chi l’ha visto?” il caso di Annamaria Veneziano, la ragazza di 19 anni scomparsa lo scorso 16 aprile. Quel giorno “intorno alle 9 del mattino – riporta la scheda della trasmissione di Rai 3 – si è allontanata da Lucera (Foggia). Di lei, da quel momento, non si sono più avute notizie. Non ha con sé documenti né cellulare e nemmeno i farmaci di cui ha bisogno per la sua terapia quotidiana. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà”.

Sesso:F

Età:19 (al momento della scomparsa)

Statura:170

Occhi:castani

Capelli:castani

Abbigliamento:felpa nera, pantaloni scuri, scarpe da ginnastica chiare, zainetto scuro

Scomparso da:Lucera (Foggia)

Data della scomparsa:16/04/2024

Data pubblicazione:06/05/2024