La Polizia di Stato di Foggia ha tratto in arresto un 24enne sottoposto alle indagini preliminari in relazione ai reati di detenzione di droga ai fini di spaccio, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il personale della squadra volanti, durante l’ordinaria attività di controllo, ha notato il giovane in uno strano stato di agitazione.

Durante la perquisizione, la polizia ha recuperato cocaina, già suddivisa in porzioni per la probabile successiva attività di spaccio, per un peso complessivo di 22 grammi circa, hashish per 263 grammi, materiale di confezionamento e bilancini, una mannaia e diverse attrezzature elettroniche per la perpetrazione di furti d’auto, oltre a diverse chiavi di autovetture di cui il 24enne non è riuscito a giustificarne la provenienza. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale e il giovane arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

“Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”, ricorda come di consueto la polizia in una nota stampa.