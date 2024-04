La riorganizzazione dell’apparato tecnico-burocratico è stata al centro questa mattina di una seduta della delegazione trattante presso la Sala Giunta di Palazzo di Città a Foggia.

All’incontro, presieduto dal segretario generale, Alfredo Mignozzi, erano presenti per la parte pubblica i dirigenti Marchitelli e Affatato, per le organizzazioni sindacali Marcello Perulli (Cisl) Mario Caravella (Cgil) e Micky de Finis (Direl-Fedirets) con i dirigenti Carlo Di Cesare e Romeo Delle Noci, rappresentanti sindacali aziendali. Alla riunione, per l’amministrazione, anche l’assessora al Personale, Daniela Patano.

Questo nuovo incontro è servito per approfondire alcuni aspetti relativi alla riorganizzazione interna voluta dalla nuova Giunta. Un confronto di merito che si è svolto in un clima collaborativo e propositivo per addivenire – hanno dichiarato le parti – “ad una soluzione utile per assicurare la migliore efficienza possibile per l’attuale macchina amministrativa comunale”.

Un primo tassello di un percorso che ha definito già le tappe per arrivare ad una soluzione condivisa da tutti, che ci si augura possa giungere sin dalla prossima riunione convocata per la prima settimana di maggio.