“A Bari, come in tanti altri posti, la zona grigia esiste. È un problema di attenzione da parte di tutti perché l’infiltrazione avviene sempre attraverso vie silenti e per questo occorre reagire con energia”. Lo ha detto il procuratore di Bari, Roberto Rossi, a margine dell’incontro ‘Potere mafioso e distorsioni del mercato’. A chi gli chiedeva se siano in arrivo altri terremoti giudiziari, Rossi ha risposto che “non parlerei di terremoti, si parla solo di un lavoro costante che facciamo sotto qualsiasi tipo di amministrazione, sotto qualsiasi tipo di colore politico”. “Il problema – ha aggiunto – è l’innesto che c’è all’interno della società. Bisogna sempre lavorare e noi lavoriamo con imparzialità e costanza”. A chi gli chiedeva se quella in corso in Puglia sia una nuova tangentopoli, Rossi ha chiarito che “sono termini che non indicano nulla, le indagini sui reati della pubblica amministrazione proseguono da molto tempo”.

“La commissione del Viminale sta facendo il suo lavoro, vedremo gli esisti e poi ci sarà un Comitato dell’ordine pubblico nel quale verranno esposti”. Rossi ha risposto così a chi gli chiedeva se la commissione di accesso, inviata a Bari dal ministro dell’Interno Piantedosi dopo le indagini sul voto di scambio, terrà conto della sua opinione. All’indomani dell’arresto dell’ex consigliera comunale Carmen Maria Lorusso e di altre 129 persone, Rossi aveva pubblicamente evidenziato come l’amministrazione comunale di Bari avesse collaborato con la procura per “raggiungere importanti risultati sulla legalità”. “Dopo che ci sarà questo lavoro – ha spiegato Rossi – vedremo se sono emersi fatti nuovi”.

Infine a chi gli chiedeva perché le inchieste che si riferiscono a episodi del passato siano state rese note proprio adesso. “Questi sono i tempi della giustizia. Noi abbiamo i nostri tempi, che richiedono indagini e approfondimenti”.

Poi ha concluso: “Il problema del rapporto fra mafia ed economia è centrale ovunque, anche in luoghi in cui si pensava che la mafia non si infiltrasse, come l’Emilia Romagna. La mafia ha la capacità di entrare dappertutto, nella politica e nell’economia. C’è massima vigilanza e bisogna dare forza alla magistratura per lavorare. Non si può mai sottovalutare la capacità della criminalità organizzata di penetrare all’interno della società, quindi bisogna sempre dare una risposta e avere un’attenzione civile e politica su questo”. (Ansa)