Foggia città verde e fiorita. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile nell’ex ippodromo (Cavalli stalloni) si svolgerà la 4^ edizione della mostra mercato “Rose, Orti, Giardini e non solo”. Gli amanti del verde, dei fiori e dei cani potranno trascorrere tre giorni all’insegna del relax a contatto con fiori rari, frutti insoliti ed antichi orti. Inoltre musica, conferenze, workshop e degustazioni con il Bistrot di primavera sempre aperto. Ad organizzare il tutto, Cinzia Cicolella.

“Rose, Orti, Giardini e non solo… è frutto di ricerca continua e costante per mantenere alto il livello dell’iniziativa. Sarà un weekend da vivere tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione floreale tra colori sapori e fioriture primaverili”. Torna il concorso “Orto in cassetta” quest’anno intitolato “Un giardino per le farfalle”. E ancora Flowery Pet and Owner, il concorso dedicato ai cani. Ed ancora tre giorni di workshop dedicati all’olio extravergine di oliva di Castel del Monte a cura del Distretto Puglia Federiciana.