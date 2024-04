“Ho visto – come tanti – il video diventato virale sui social di un camion che entra dal portone di Palazzo di Città con un operaio sul tetto, senza alcun dispositivo di protezione individuale. Verifiche interne hanno confermato che l’episodio si è verificato la scorsa settimana, e la ditta era stata incaricata dall’amministrazione di un trasloco di mobili da una scuola in un ufficio comunale”. Lo afferma l’assessore alle Politiche per il lavoro di Foggia, Lorenzo Frattarolo.

“Esprimo una ferma condanna per l’accaduto, e ribadisco che per l’amministrazione comunale la sicurezza sul lavoro è una priorità, e chiunque lavori con e per l’amministrazione comunale è tenuto a rispettare ogni regola, legge e prescrizione mirata a garantire l’incolumità e la vita delle persone impegnate. Un principio elementare di civiltà al quale non intendiamo assolutamente derogare, peraltro ribadito il mese scorso nel tavolo tecnico in Prefettura su ‘O morti sul lavoro’ al quale ho partecipato: la sciatteria, la leggerezza e la superficialità sono spesso causa di incidenti che vogliamo con forza e convinzione prevenire e scongiurare in ogni modo e con ogni mezzo”.