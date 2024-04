Un dipendente dell’Amiu Puglia, azienda per la raccolta di rifiuti e l’igiene urbana, stava lavorando con una idropulitrice nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia quando è stato scaraventato per terra da una persona che poi è fuggita con il mezzo per la pulizia delle strade. L’operatore dell’Amiu, che è rimasto ferito a una spalla e ha riportato escoriazioni al viso, è stato accompagnato al policlinico di Foggia.

“Siamo sconcertati da quanto accaduto – dichiarano il presidente e il direttore generale di Amiu Puglia, Paolo Pate e Antonello Antonicelli – si tratta di un gravissimo episodio la cui violenza denunciamo con forza a nome di tutta l’azienda. Da parte nostra c’è la massima solidarietà nei confronti del nostro dipendente che stava svolgendo il proprio dovere, e gli facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione”. “Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine per risalire all’autore di questo gesto scellerato e violento – concludono – e possiamo assicurare che Amiu Puglia continuerà a fare il proprio lavoro con professionalità e impegno, come sempre”. (Ansa)