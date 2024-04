Un nuovo importante successo per Vittorio Mancini, referente di Aboca e Apoteca Natura per tutta la Puglia Nord. L’agente è riuscito ad affiliare, prima delle festività pasquali, una tra le più note e storiche farmacie della città, la Farmacia Telesforo in Corso Giannone a Foggia della dottoressa Giovanna Telesforo, alla rete delle farmacie benessere di Apoteca Natura, vere e proprie società Benefit, che rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di impresa, in quanto puntano al raggiungimento di una reale sostenibilità a livello economico, ambientale e sociale.

Le farmacie Apoteca Natura guardano al futuro e misurano i propri risultati in termini di impatto positivo sulla società e sull’ambiente con la stessa completezza e con lo stesso rigore adottato per i risultati di tipo economico e finanziario.

La notizia è stata data sulla pagina social della farmacia foggiana, con un video ironico ed esilarante che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti.

“Le farmacie della rete – ha spiegato Mancini – sono un Network internazionale di Farmacie capaci di ascoltare e guidare le persone nel proprio percorso di Salute Consapevole, grazie alla specializzazione sulle principali esigenze di cura e prevenzione, alla costante ricerca di una piena integrazione nella filiera sanitaria e all’accurata selezione dell’offerta con un particolare focus sui prodotti naturali”.