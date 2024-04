“Dopo le doverose e opportune valutazioni, sono felice di annunciare la nuova composizione della Giunta Comunale di Vieste”. Lo dichiara il sindaco, Giuseppe Nobiletti.

“Con l’obiettivo di continuare a lavorare per il bene della nostra comunità”, prosegue, “sono stati nominati nuovi assessori che contribuiranno alla crescita e al miglioramento della città. Il consigliere Gaetano Antonio Paglialonga assume la delega ai Grandi Eventi turistici, agricoltura e politiche forestali, mentre il consigliere Gaetano Pio De Simio è il nuovo assessore ai Trasporti, Attività Produttive, Sport. Mariella Pecorelli, già assessore ai lavori pubblici, assume la carica di vice sindaco.

Infine, a seguito di un’attenta analisi, ho deciso di riprendere dai due assessori dimissionari e trattenere in seno alla mia persona, le deleghe Sanità, Turismo e Demanio Marittimo: settori e campi cruciali per il nostro Comune. A tutti voi va il mio augurio – conclude Nobiletti -, con la convinzione che questa nuova squadra possa lavorare ancora più unita e coesa per portare avanti gli obiettivi prefissati per la nostra amata Vieste”.