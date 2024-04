“La ASL Foggia sta rispettando tutti i target e milestones imposti dai Contratti Istituzionali di Sviluppo sottoscritti da Regione Puglia e Ministero della Salute (CIS)”. Così il direttore generale della ASL Foggia Antonio Nigri, in merito alle notizie divulgate a mezzo stampa nei giorni scorsi circa presunti ritardi nella realizzazione degli ospedali di comunità.

“Nessun ritardo, anzi – aggiunge Nigri -. Stiamo procedendo spediti, osservando dettagliatamente e scrupolosamente il cronoprogramma di tutti gli interventi di edilizia sanitaria legati al PNRR. Non solo, quindi, quelli relativi agli Ospedali di Comunità, ma anche quelli delle Case di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali. Per tutti gli interventi, infatti, è già conclusa la fase di progettazione e si è nel pieno di quella successiva di verifica progettuale. Immediatamente dopo, si procederà all’avvio dei lavori di realizzazione, in caso di nuove costruzioni, o di rifunzionalizzazione, nel caso di recupero di strutture già esistenti. Questo, si ribadisce, nel pieno rispetto degli obiettivi stabiliti dal PNRR che indica, come termine dei lavori, marzo 2026″, conclude.