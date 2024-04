Questa notte agenti delle volanti del commissariato di Barletta, nell’ambito del rinforzato dispositivo di prevenzione e controllo del territorio voluto dal questore Fabbrocini per contrastare il fenomeno dei furti d’auto, hanno intercettato una persona a bordo di una Nissan Juke appena rubata in via Pascoli. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il fuggitivo ha tentato di sottrarsi alla cattura impegnando via Patalini in direzione Foggia.

Poco dopo, è sopraggiunta un’auto con dei complici che ha speronato la Volante facendola ribaltare sul lato sinistro. La Nissan Juke è stata abbandonata sulla rampa immissione alla SS16 ed è scivolata ponendosi di traverso divenendo un pericolo anche per le altre auto che nel frattempo potevano sopraggiungere. I due operatori di polizia, nonostante fossero feriti e doloranti, sono riusciti ad uscire dalla loro auto e a spostare la Nissan ponendo in sicurezza la circolazione stradale.

Numerosi nel corso dell’ultimo mese sono stati gli interventi della Polizia di Stato nella provincia Bat per furti d’auto consumati ed altrettanti i veicoli recuperati e restituiti agli aventi diritto. L’ultimo inseguimento risale alla notte del 3 marzo scorso quando una volante della questura di Andria ha intercettato sulla SP 231 una Stelvio con a bordo quattro persone; dopo aver lanciato del gasolio contro il parabrezza dell’auto di servizio, hanno tentato di speronare i poliziotti che comunque sono poi riusciti poco dopo a bloccare l’auto rubata mettendo i malviventi in fuga.