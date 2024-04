Il 7 aprile a Foggia si terrà l’evento “DomenicainBici: una pedalata lungo le piste ciclabili della città”, organizzato dall’associazione Famiglie in Rete, in occasione del mese dedicato alla famiglia e alla comunità tutta.

Nel mese di aprile l’associazione ha previsto vari momenti ed eventi aggregativi, culturali, formativi che aiuteranno a costruire una Rete Generatrice di Relazioni importanti.

“L’evento che permetterà anche di conoscere le piste ciclabili che si snodano nella nostra città e che uniscono le zone periferiche a quelle centrali ha come obiettivo centrale il benessere attraverso la promozione di stili di vita salutari, nonché di relazioni che permettono la condivisione di spazi e strumenti di sana aggregazione”, dice Ugo Ferrantino, presidente dell’associazione che ha lanciato il progetto, a settembre, di una grande rete di comunità mettendo insieme non solo le famiglie ma anche tutti gli altri soggetti sociali.

La pedalata partirà dall’Istituto Smaldone in via Smaldone alle ore 16,30 con raduno dalle ore 16,00. L’evento sarà aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, senza distinzione di genere o di età. È necessario iscriversi tramite il form che si trova sul sito dell’associazione: www.farefamigliafg.it. Ci sarà la possibilità di iscriversi, anche, direttamente presso il punto di incontro.

La quota di partecipazione all’evento è di 3 euro a persona o 3 euro a famiglia (nel caso in cui ci fossero più partecipanti della stessa famiglia) e servirà per l’assicurazione. Per ulteriori informazioni sull’evento e su tutto il progetto e il programma di aprile, si possono contattare gli organizzatori attraverso i seguenti numeri di telefono: 3791239964-3939713182.

“Si ringrazia – concludono gli organizzatori – l’associazione Fiab Cicloamici di Foggia che, come in altre occasioni, ha dato tutto il supporto e l’esperienza per la buona riuscita dell’iniziativa”.