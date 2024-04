Non ci sta l’onorevole Giandonato La Salandra a rappresentare l’area più critica del partito meloniano. Alla nostra redazione il parlamentare e componente della Commissione nazionale Antimafia ha inviato una precisazione in riferimento all’articolo dal titolo “Comunali 2024, animi inquieti in Fratelli d’Italia. Antimafia: diktat di La Salandra per San Severo e Manfredonia”.

E spiega: “Il sottoscritto ha sollecitato esclusivamente il proprio partito a trasmettere le liste dei possibili candidati di FdI all’antimafia per le dovute verifiche, esattamente come avvenuto a Foggia. Alcuna interferenza di sorta è mai stata posta verso possibili candidati sindaci, dal momento che non mi compete. Non sono il censore di nessuno. Prego di non attribuirmi parole o azioni che non mi appartengono”.