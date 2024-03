Frenata del Cerignola che al Monterisi non va altre lo 0-0 contro una buona Turris. Un super Marcone permette alla Turris di portare a casa un prezioso pareggio in ottica salvezza. Il numero uno campano si supera prima su Tascone e nel finale sul neo entrato Carnevale. In ombra gli attaccanti gialloblu. Nel finale espulso Martinelli.