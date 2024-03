Pasqua amara per il Foggia sconfitto a Latina al termine di una prestazione incolore. 3-0 il punteggio finale. Si ferma a quattro risultati utili consecutivi la marcia rossonera, ma playoff ancora a portata di mano nonostante il passo indietro.

Cudini presenta il solito 3-4-3 con il tridente d’attacco formato da Rolando, Gagliano e Millico. Il primo tiro in porta è del Foggia con Millico, ed è un tiro pericoloso che sorvola la traversa. Ma è il Latina a passare: angolo, uscita a vuoto di Perina e zampata vincente di Marino che da pochi passi insacca. Pronta la reazione del Foggia che prova a pareggiare prima con Millico e poi con Rolando ma i laziali si salvano in entrambi i casi. Ancora Rolando sugli scudi, ma l’attaccante rossonero fallisce da buona posizione. All’intervallo pontini in vantaggio grazie alla rete di Marino. Nella ripresa il Latina controlla bene gli sterili attacchi del Foggia e al 25’ chiude i conti con Fabrizi che buca Perina e porta i nerazzurri sul 2-0. Cudini sostituisce i tre attaccanti titolari ma non cambia nulla. Anzi è il Latina che dopo aver sfiorato il gol con Mazzocco trova il tris con Fella su calcio di rigore. Match ciuso per la squadra di Gaetano Fontana che festeggia e consolida la sua posizione playoff. Per il Foggia serata da dimenticare e riflettori puntati all’anticipo di venerdì 5 aprile allo Zaccheria contro la Casertana di Cangelosi.