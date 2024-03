Un uomo di circa 80 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto all’ingresso di Candela, in provincia di Foggia. L’anziano era a bordo di un’auto guidata dal nipote, che ha perso il controllo del mezzo a causa della pioggia che ha reso viscido l’asfalto. L’auto si è schiantata contro un albero e l’uomo è morto sul colpo.

Il nipote, che non ha riportato gravi ferite, è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica del sinistro.