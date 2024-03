La Polizia di Stato, nella giornata del 20 marzo scorso, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale – Direzione Distrettuale Antimafia – di Bari, ha eseguito delle perquisizioni locali e personali.



In particolare, il personale Digos e squadra mobile della Questura di Foggia durante le perquisizioni, ha contestualmente sequestrato cose utili per l’accertamento dei fatti nei confronti di quattro persone, sottoposte alle indagini preliminari in seguito alla presunta commissione di gravi fatti di reato perpetrati sia in danno dei vertici club sportivo “Calcio Foggia 1920”, sia nei confronti di personaggi riconducibili e/o vicini all’entourage societario rossonero.



“Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”, specifica la polizia in una nota.