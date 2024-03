Fa discutere la deliberazione proposta dal super assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici del Comune di Foggia Giuseppe Galasso in ordine ad un permesso a costruire concesso all’impresa del costruttore Mimmo Rinaldi tra via Gissi e via Arpaia, dove già insistono alcuni suoi edifici. Con 20 voti a favore e 3 contrari il Consiglio ha approvato l’accapo 2 relativo all’approvazione dello schema di convenzione per un intervento edilizio in area F95 P8519.

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale il capogruppo dei Fratelli d’Italia Claudio Amorese ha evidenziato tutti i dubbi di una operazione che appare “frettolosa”.

Dal suo canto l’assessore ha rimarcato che “non c’è più tempo da perdere in città”, le richieste di imprese e investitori, che languono da anni e che avevano come in questo caso avuto anche l’iter di un commissario ad acta, debbono essere risolte senza ulteriori temporeggiamenti.

Amorese però in un nota stampa pone altri quesiti. E spiega: “Si è consumata una grossolana beffa ai danni della città, con l’approvazione di una mega variante urbanistica, a favore della società ‘La Pineta’, che senza nulla cedere al Comune, se non le consuete ed obbligatorie opere di urbanizzazione, ha ottenuto la possibilità di costruire più di settanta tra lussuosi appartamenti e locali commerciali, che sono stati fatti passare come ‘pubblico interesse’. Fatto gravissimo questo che traccia in maniera chiara ed inequivocabile il percorso che hanno in mente il duo Episcopo-Galasso, circa l’urbanistica a Foggia, ridotta a varianti edilizie senza criteri di vivibilità e senza alcuna programmazione di respiro”.

Secondo il meloniano “inserire un grosso complesso edilizio nel cuore della città e trasformare un’area dove erano previsti servizi di quartiere, travolgendo standard, servizi, viabilità, congestione del traffico e vivibilità è stato un atto di pirateria politico-amministrativa”.

E aggiunge: “A nulla sono valse le argomentazioni sostenute da chiare norme giuridico-amministrative, affinché si ritirasse l’accapo per riformularlo e per rendere, quindi, sostenibile la motivazione della ‘pubblica utilità’, con l’inserimento di opere che fossero di reale pubblico interesse. L’interesse pubblico, come previsto dalla L. 380 del 2001 e dai pronunciamenti giurisprudenziali non ultima la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2023 TAR Lazio – Latina, viene attestato dal Consiglio comunale suffragato da perizie certificate da professionisti abilitati che nel deliberato erano assenti. Tra l’altro anche la dirigente al ramo ing. Zuccarino ha confermato che la convenzione poteva essere cambiata altrimenti i consiglieri sarebbero dei meri ratificatori di decisioni prese da altri. Si poteva rivedere la convenzione chiedendo una serie di appartamenti per l’emergenza abitativa o la costruzione di locali a destinazione pubblica o ancora lavori per il rifacimento di piazze o strade palesando davvero l’interesse pubblico e per importi che dovevano essere almeno il doppio di quelli scomputati. Si è assistito invece ad un duro ed imbarazzante muro contro muro non solo ad opera dell’assessore Galasso con deboli, generiche e inconferenti risposte, ma anche da parte del presidente del Consiglio Azzarone, che in aperta violazione allo Statuto ed al regolamento del Consiglio comunale, ha ripetutamente dato la parola allo stesso assessore Galasso, anche quando questo non la richiedeva. A confortare la fondatezza delle nostre obiezioni, poiché qualcuno ha stranamente votato a favore, vi era l’orientamento di gran parte dei consiglieri comunali del centrosinistra per ritirare l’accapo, anche se poi riluttanti hanno dovuto sottomettersi ad ‘ordini superiori’. Fratelli d’Italia a seguito di tutta una serie di illegittimità ed illegalità, spiegate anche nel corso del dibattito in Aula, se del caso si rivolgerà nelle sedi opportune per denunciare prevaricazioni ed eventuali reati amministrativi e penali. A questo giochetto non ci stiamo, siamo stati eletti per rappresentare il popolo e non i poteri forti”.