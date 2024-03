A Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, un maestro della panificazione, ha voluto personalizzare il tradizionale prodotto da forno, con un timbro d’autore per celebrare assieme cibo e cultura. Sul pane ha raffigurato l’icona della Basilica di San Michele Arcangelo e lo slogan “Monte capitale pugliese della cultura 2024”. L’idea è di Donato Taronna, in passato anche impegnato politicamente, ed è stata realizzata con il contributo di Nicola De Felice per l’uso di strumenti informatici e hardware di ultima generazione. (LaPresse)