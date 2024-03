“Princesa” non è soltanto il titolo di una bellissima canzone di Fabrizio de André ispirata a una storia vera, quella di Fernanda Farias De Albuquerque. Era il soprannome dato dal ristoratore presso cui lavorava a un ragazzino che non si riconosceva nel suo corpo e desiderava essere un’altra, truccarsi e vestirsi liberamente, essere davvero sé stessa. Al punto da iniziare un lungo e disperato viaggio da un piccolo paese del Brasile fino alle grandi metropoli europee, perdersi e poi ritrovarsi.

Fabrizio Coniglio è rimasto affascinato dalla sua storia, ha raccolto nel tempo numerose testimonianze e lettere struggenti che hanno ispirato uno spettacolo teatrale ambientato in un carcere. E ha scelto Vladimir Luxuria per interpretarla, per trasmettere ancora più spessore, emozione, intensità a un racconto struggente, malinconico, estremamente realista ma aperto al sogno e alla speranza, ricco di amore in tutte le sue sfumature.

L’artista foggiana sarà così per la prima volta sul palco del teatro Giordano, il riferimento culturale simbolo della sua città, il 26 e 27 aprile prossimi: un doppio appuntamento assolutamente imperdibile, che segnerà l’ideale abbraccio di una comunità intera a uno dei suoi figli cresciuti ed affermatisi altrove, ma senza mai recidere il legame profondo con le proprie radici e il proprio passato, e senza mai sottrarsi a ogni battaglia e campagna per l’affermazione di diritti negati e contro le violenze e discriminazioni di genere.

I biglietti potranno essere acquistati sul sito Ticketone.it dalle ore 14 di martedì 12 marzo al link https://www.ticketone.it/artist/vladimir-luxuria/?affiliate=IGA

Scheda informativa

Vladimir Luxuria in “Princesa”

Tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque

Regia Fabrizio Coniglio

Teatro Umberto Giordano, 26 e 27 aprile 2024

Ingresso ore 20.30, inizio spettacolo ore 21

Per ulteriori info botteghino è possibile contattare il 324/9836276.