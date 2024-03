La carenza di medici di medicina generale in Puglia è una vera e propria emergenza. Tra il 2019 e il 2022, il numero dei dottori è diminuito del 17,9%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale (-11%).

A lanciare l’allarme è la fondazione Gimbe in un report nazionale. Il quadro che emerge per la Puglia è preoccupante: entro il 2026, ben 928 medici di famiglia compiranno 70 anni e andranno in pensione.

Considerando i nuovi ingressi, si stima un “ammanco” di 175 unità. Già nel 2022, il 78% dei medici pugliesi aveva oltre 27 anni di anzianità di laurea (contro una media nazionale del 72,5%).

La situazione è aggravata dal fatto che il massimale di 1.500 assistiti per medico viene superato dal 24,4% dei camici bianchi in Puglia. Il numero medio di assistiti per medico al primo gennaio 2023 nell’intera regione è pari a 1.254.

Cosa significa questo per i cittadini?

L’accesso alle cure primarie diventa sempre più difficile. I tempi di attesa per una visita si allungano e aumenta il rischio di non ricevere adeguata assistenza.

Quali sono le possibili soluzioni?

Aumentare il numero di borse di studio per le specializzazioni in medicina generale.

Incentivare i giovani medici a lavorare nelle aree rurali e disagiate.

Promuovere modelli di lavoro innovativi, come la medicina di gruppo.

La carenza di medici di famiglia è un problema serio che richiede un intervento urgente da parte delle istituzioni.

Informazioni aggiuntive:

La situazione in Puglia è peggiore rispetto alla media nazionale.

Entro il 2026, il numero di medici di famiglia in pensione in Puglia aumenterà considerevolmente.

La carenza di medici di famiglia rende difficile l’accesso alle cure primarie.

Sono necessarie misure urgenti per affrontare il problema.

Fonti: