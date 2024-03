Per tentare la fuga hanno speronato in retro marcia l’automobile della polizia ferendo due agenti. È accaduto ieri sera sulla statale 16, nelle campagne di Cerignola dove due pattuglie di polizia si erano recate per la segnalazione di un furgone sospetto che seguiva un suv. Per tentare la fuga il fuoristrada ha effettuato una manovra scontrandosi contro uno dei mezzi della polizia e riuscendo a dileguarsi. Il furgone, condotto da un uomo, è stato bloccato dall’altra pattuglia. I due agenti feriti hanno riportato lesioni e contusioni giudicate guaribili in 30 e 15 giorni. Ancora in corso le indagini per capire quale fosse il reale obiettivo degli uomini a bordo del suv e del furgone. (Agi)