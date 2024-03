Un ventennio…di risate dà il via al nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla stand-up comedy allestito dalla Piccola compagnia impertinente di Foggia. “Il Ventennio” è proprio il titolo dello spettacolo che porterà in scena Pietro Sparacino venerdì 8 marzo, alle 21, nell’ambito della fortunata “Stagione impertinente” che, come le precedenti, ospita con successo stand up comedian provenienti da tutta Italia nel suo teatro in Via Castiglione 49.

Il nuovo live show di Sparacino celebra le sue prime due decadi di vita artistica sui palchi e avrebbe potuto chiamarlo “Il ventennale” oppure “I vent’anni”, ma ha scelto di intitolarlo “Il ventennio” poiché lo ritiene più indicato, visto il periodo storico-politico. A quarant’anni compiuti, Sparacino porta dunque in scena uno spettacolo a cuore aperto che, ripercorrendo la sua carriera, racconta quanto è cambiato lui, ma soprattutto quanto è cambiata la società in cui viviamo, la comicità, le parole e l’uso che se ne fa.

Pietro Sparacino è uno stand up comedian, autore e attore siciliano di nascita e romano d’adozione. Nel 2009 è componente della prima ora del gruppo Satiriasi, con cui partecipa al programma “Stand up comedy” in onda su Comedy Central. Dal 2015 al 2017 è nel cast de Le Iene in veste di inviato. Nel 2018 è autore di Scherzi a Parte e nel 2019 è Direttore Artistico della rassegna di Stand Up Comedy “Audible Comedy Live” al Monk di Roma per Audible.it.

Nel 2020 crea con The Comedy Club il format “A-LIVE” con i primi live show di Stand Up Comedy su Zoom e il “Comedy Village”, la prima vacanza dedicata alla comicità stand up di cui cura anche la direzione artistica.

La rassegna di stand-up comedy della PCI è curata da Antonio Diurno e il 29 marzo proseguirà con lo spettacolo “Lo Sgargabonzi”, per chiudersi il 19 aprile con Laura Formenti. In occasione di queste serate gli spettatori potranno scegliere la postazione migliore e godersi le performance con un bicchiere di benvenuto.

“Siamo convinti che ormai la Piccola compagnia impertinente sia un ‘presidio’ della stand-up comedy a Foggia – dichiara il direttore artistico Pierluigi Bevilacqua – tant’è che ogni anno riusciamo a portare nomi sempre più importanti, rappresentanti di un genere comico che è molto apprezzato in città. Il grande impatto che ha sul pubblico foggiano è testimoniato dalla sala sempre piena e dal fatto che questi eventi sono col tempo diventati anche degli irrinunciabili appuntamenti conviviali, il che ci rende felici e ci fa ben sperare per il futuro di questo modo di rappresentare la realtà”. Per informazioni sui biglietti, si possono contattare i numeri di telefono 329.3848435 e 0881.1961158.